Spanien dringt auf gemeinsamen EU-Gas-Einkauf - Partner skeptisch

Brüssel (Reuters) - Angesichts hoher Energiepreise dringt Spanien auf einen gemeinsamen Einkauf von Erdgas der EU-Staaten.

Man schlage den Kauf von Liefer-Kontrakten für Gas zentralisiert durch die EU vor, sagte Spaniens Energieministerin Sara Aagesen am Dienstag beim Minister-Treffen in Brüssel. "Diese könnten eingesetzt werden, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet ist." Spanien will zudem wie auch Frankreich, Griechenland oder Tschechien eine größere Reform des EU-Energiemarkts, darunter eine bessere Trennung von Strom- und Gaspreisen. Dies trifft jedoch bei einer Gruppe von neun Staaten - darunter Deutschland - auf Widerstand: "Dies ist kein Mittel, um die derzeit steigenden Energiepreise zu dämpfen, die am Markt für fossile Energien entstehen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staaten.

Die EU hatte erklärt, man wolle die Möglichkeit und Wirkung eines gemeinsamer Gas-Einkaufs genauer untersuchen. EU-Energiekommissarin Kadri Simson machte aber deutlich, dass sie schnelle Erfolge bei den Energiepreisen nicht sieht. Sie hoffe aber, dass die Energieminister sich auf mittelfristige Reformen verständigten, um in den kommenden Jahren dann Ergebnisse zu sehen.