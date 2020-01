Spanien: Inflation steigt deutlich

PARIS (dpa-AFX) - In Spanien ist die Inflation im Dezember spürbar gestiegen, wenn auch von niedrigem Niveau aus. Die nach europäischen Standards gemessene Teuerung (HVPI) betrug 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mitteilte. Im November hatte die Inflationsrate noch 0,5 Prozent betragen. Im Monatsvergleich gaben die Verbraucherpreise leicht nach. Die Statistiker bestätigten vorläufige Daten.

Teurer als vor einem Jahr waren vor allem Lebensmittel. Alkohol und Tabak verteuerten sich unterdurchschnittlich. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Euroraum eine Inflation von knapp zwei Prozent an. Diese Rate wurde lange nicht mehr nachhaltig erreicht, weshalb die EZB ihre Geldpolitik stark gelockert hat, zuletzt im vergangenen September./bgf/mis