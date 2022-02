Spanien: Inflation zieht kräftig an

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im Februar deutlich verstärkt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur eine Rate von 7,0 Prozent erwartet.

Im Januar hatte die Teuerung 6,5 Prozent betragen. Preistreiber bleiben Kosten für Treibstoffe, Heizöl und Elektrizität. Außerdem verteuerten sich im Februar Lebensmittel.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone, zu der Spanien gehört, mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an. Tatsächlich liegt die Teuerung in der Eurozone mittlerweile so hoch wie noch nie seit Bestehen der Währungsunion. Im Gegensatz zu anderen führenden Notenbanken hat die EZB bisher aber kein klares Signal für Zinsanhebungen gesendet./jkr/bgf/eas