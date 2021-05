Spanien: Inflation zieht weiter an

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation hat in Spanien weiter angezogen. Im Mai stiegen die nach europäischer Methode erhobenen Lebenshaltungskosten (HVPI) um 2,4 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid mitteilte. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. Im April hatte die Rate 2,0 Prozent betragen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise im Mai um 0,5 Prozent.

Die Europäische Zentrealbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent an. Es wird erwartet, dass das Ziel im Mai erreicht wird. Zahlen dazu legt das Statistikamt Eurostat am Dienstag vor. Fachleute rechnen mit einem darüber hinausgehenden Anstieg der Inflation in den kommenden Monaten, worauf die EZB aber nicht reagieren will. Sie betrachtet den Teuerungsschub als zeitweilig./bgf/stk