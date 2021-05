Spanien wirft Marokko Erpressung wegen Migranten-Ansturm auf Exklave Ceuta vor

Madrid (Reuters) - Spanien hat Marokko vorgeworfen, den Migranten-Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta als politisches Druckmittel provoziert zu haben.

Die marokkanische Regierung habe Leben in Gefahr gebracht, weil sie Bedingungen geschaffen habe, unter denen Tausende Migranten durch das Meer schwimmend oder über Grenzzäune kletternd nach Ceuta gelangen konnten, sagte Verteidigungsministerin Margarita Roble am Donnerstag dem Radiosender RNE. Spanien lasse sich aber nicht erpressen oder seine territoriale Integrität infrage stellen. Die Ministerin sagte allerdings nicht konkret, welche Absichten sie der Regierung in Rabat vorwirft. Zwischen beiden Seiten gab es zuletzt Streit, weil Spanien im vergangenen Monat einen Separatistenführer zu einer Krankenhaus-Behandlung einreisen ließ, der für die Unabhängigkeit der West-Sahara-Region von Marokko kämpft. Zudem erhebt Marokko Anspruch auf Ceuta sowie die andere spanische Nordafrika-Exklave Melilla.

Seit Montag waren bis zu 8000 Migranten illegal nach Ceuta gelangt. Die meisten von ihnen wurden inzwischen wieder zurückgeschickt. Spanien wirft Marokko vor, Grenzkontrollen gelockert und damit den Ansturm ermöglicht zu haben und hat die eigenen Sicherheitskräfte dort verstärkt. In Spanien wird weitgehend die Einreise des Anführers der Rebellenorganisation Polisario Front, Brahim Ghali, als Hintergrund dafür vermutet.