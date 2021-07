Spaniens Notenbankchef für "grüne" Gesichtspunkte bei Anleihenkäufen

Madrid (Reuters) - Die EZB könnte aus Sicht von Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos bei ihren Käufen von Firmenanleihen künftig Klimagesichtspunkte in Betracht ziehen.

Denkbar sei, dass nur noch solche Unternehmensanleihen erworben oder als Sicherheiten akzeptiert werden, deren Emittenten klimabezogene Risiken offenlegen, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag in einer vom spanischen Energie- und Umweltministerium organisierten Diskussionsrunde. Einen ähnlichen Vorschlag hatte auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann gemacht.

"Wir könnten die Akzeptanz oder den Ankauf abhängig davon machen, dass die Unternehmen, deren Anleihen wir erwerben, festgelegte Bedingungen bei der Offenlegung von Informationen erfüllen, die uns im Kampf gegen den Klimawandel helfen", sagte de Cos. Bislang richtet die EZB ihre Käufe von Firmenanleihen nach dem Prinzip der Marktneutralität aus. Das bedeutet, dass sie keine bestimmte Gruppe von Wertpapieren gegenüber einer anderen favorisiert. Sie bildet schlicht den Markt ab. Das Prinzip wird aber von manchen Währungshütern kritisch gesehen, da am Anleihemarkt klimaschädliche Firmen wegen ihres hohen Kapitalbedarfs stark überrepräsentiert sind.

Das Thema spielt in der derzeit laufenden Strategieüberprüfung der EZB eine wichtige Rolle. Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde will erreichen, dass die EZB unter ihrer Führung eine aktivere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen soll. Doch in welchem Umfang Klimagesichtspunkte in der Geldpolitik berücksichtigt werden sollen, ist unter den Euro-Wächtern umstritten.