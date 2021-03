Spaniens Wirtschaft hat vor Jahreswechsel stagniert

Madrid (Reuters) - Spaniens Wirtschaft hat vor dem Jahreswechsel überraschend stagniert.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) blieb im Schlussvierteljahr 2020 im Vergleich zum Sommerquartal unverändert, wie offizielle Daten vom Freitag zeigen. In einer früheren Schätzung war ein Plus von 0,4 Prozent ermittelt worden. Im Sommerquartal hatte sich die Wirtschaft von dem Corona-bedingten Konjunktureinbruch im Frühjahr 2020 erholt und war um 16,4 Prozent gewachsen. Im Gesamtjahr 2020 schrumpfte das BIP im Rekordumfang von 10,8 Prozent. Die Regierung in Madrid geht für das laufende Jahr von einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 7,2 Prozent aus.