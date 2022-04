Spaniens Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres schwächer gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt IEA am Freitag in Madrid mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Im Schlussquartal 2021 war die viertgrößte Wirtschaft der Eurozone kräftig um 2,2 Prozent gewachsen./bgf/jkr/mis