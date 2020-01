Spannungen am Golf zehren an Nerven der Anleger

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht vor einem dritten Golfkrieg ziehen sich Anleger erneut aus den internationalen Aktienmärkten zurück.

Sie flohen am Montag in "sichere Häfen" wie Gold, dessen Preis zeitweise auf den höchsten Stand seit fast sieben Jahren stieg. Auch der Ölpreis zog erneut kräftig an. Der Dax verlor dagegen zwei Prozent auf 12.950 Punkte und der EuroStoxx50 büßte 1,6 Prozent auf 3711 Zähler ein.

Seit der gezielten Tötung eines iranischen Generals im Irak durch die USA am Freitag wachsen die Spannungen am Persischen Golf. Am Wochenende bekräftigte US-Präsident Donald Trump seine Warnungen an Iran und drohte dem Irak mit Sanktionen, sollte dieser die im Land stationierten US-Truppen zum Abzug zwingen.

Eine Eskalation des Konflikts könnte zu einem drastischen Anstieg des Ölpreises und damit zu Belastungen für die Weltwirtschaft führen, warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Shane Oliver, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters AMP, mahnte jedoch zur Besonnenheit. Historisch betrachtet bedeute erst eine Verdoppelung des Ölpreises eine deutliche Beeinträchtigung der Konjunktur. "Davon sind wir noch weit entfernt."

ÖLPREIS ZIEHT AN - LUFTHANSA & CO. IM SINKFLUG

Die große Frage sei, wie Iran auf den Tod des Generals reagieren werde, schrieben die Analysten der ING Bank. Denkbar sei eine Blockade der Straße von Hormus, des weltweit wichtigsten Nadelöhr für den Seetransport von Rohöl. Vor diesem Hintergrund stieg der Preis für die Ölsorte Brent aus der Nordsee um bis zu 3,1 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 70,74 Dollar je Barrel (159 Liter).

Dies löste einen erneuten Kursrutsch bei Fluggesellschaften aus, weil für sie Treibstoff der größte Kostenfaktor ist. Die Aktien von Lufthansa, Air France-KLM und der British Airways-Mutter IAG büßten bis zu 4,5 Prozent ein. Die Titel der Ölkonzerne BP, Shell und Total stiegen dagegen jeweils etwa ein Prozent.

GOLD UND BITCOIN GEFRAGT - IRAKISCHE ANLEIHEN AUF TALFAHRT

Wegen der Spannungen am Golf stieg der Preis für die "Antikrisen-Währung" Gold um bis zu 1,8 Prozent auf 1579,72 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Investoren griffen auf ihrer Suche nach Alternativen aber auch beim "digitalen Gold" Bitcoin zu, sagte Nigel Green, Gründer und Chef des Anlageberaters deVere. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise stieg um bis zu 4,3 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 7583,80 Dollar.

Bundesanleihen waren ebenfalls gefragt. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf minus 0,310 Prozent, den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Irakische Bonds flogen dagegen in hohem Bogen aus den Depots. Die bis 2023 laufenden Papiere rentierten mit 7,307 Prozent auf einem Zwölf-Monats-Hoch. Die Aktienmärkte in der Region stabilisierten sich dagegen, nachdem sie am Sonntag kräftig verloren hatten.