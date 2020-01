Spannungen im Irak: Egyptair setzt Flüge nach Bagdad aus

KAIRO (dpa-AFX) - Wegen der Spannungen im Irak setzt die ägyptische Fluggesellschaft Egyptair ihre Flüge nach Bagdad vorübergehend aus. Sämtliche Egyptair-Flüge aus Kairo in die irakische Hauptstadt seien von Mittwoch und bis Freitag gestrichen worden, teilte das Ministerium für zivile Luftfahrt am Dienstag mit. Grund seien die "derzeitigen Umstände und die instabile Sicherheitslage" in Bagdad, hieß es. Mit dem Schritt solle die Sicherheit der Passagiere gewährleistet werden, bis die Situation sich wieder entspannt habe.

Kairo ist wegen seiner Lage ein wichtiger Knotenpunkt für den Flugverkehr in der arabischen Welt. 2017 nutzten den internationalen Flughafen in Ägyptens Hauptstadt knapp 16 Millionen Passagiere.

Die Lage in der Region ist nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA nahe dem Flughafen von Bagdad am vergangenen Freitag sehr angespannt. Die Fluggesellschaft Gulf Air mit Sitz in Bahrain hatte ihre Flüge nach Bagdad und ins südirakische Nadschaf nach der Tötung Soleimanis bereits bis auf weiteres ausgesetzt. Als Grund nannte die Airline "Sicherheitsbedenken". Auch die Fluggesellschaft Royal Jordanian pausierte ihre Flüge nach Bagdad am vergangenen Freitag, nahm sie am Montag aber wieder auf./jot/DP/jha