Sparkassen Baden-Württemberg warnen vor "dramatischer Lage"

Frankfurt (Reuters) - Die baden-württembergischen Sparkassen warnen vor massiven Problemen bei Unternehmen als Folge des Lockdowns.

"Wir müssen damit rechnen, dass 2021 aufgrund der Corona-Krise mehr Kunden in Zahlungsschwierigkeiten kommen werden", sagte der Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, Peter Schneider, am Dienstag. Die Lage einiger Geschäftskunden werde "von Tag zu Tag dramatischer". Es gebe Kunden, die seit einem Jahr kaum Umsatz erwirtschaftet hätten, aber weiterhin die Kosten tragen müssten. "Solche Einbußen holt man nicht in ein paar Monaten auf. Der Aufbau wird Jahre dauern."

Obwohl in diesem und im nächsten Jahr mit einer steigenden Risikovorsorge zu rechnen sei, würden die Sparkassen in Baden-Württemberg die Krise meistern, zeigte sich Schneider überzeugt. Zwar hätten die Institute bei rund 60.000 Verträgen Stundungen für Darlehen zugestanden, dies sei aber tragbar für die Institute. "Alle 50 Sparkassen werden sauber durch die Krise kommen und ich glaube, dass die Risikovorsorge ausreicht. Ich bin hoffnungsvoll", betonte Schneider.

2020 schlugen neben einer höheren Risikovorsorge Strafzinsen für Kundeneinlagen zu Buche. Das Betriebsergebnis nach Bewertung ging im Vergleich zu 2019 um knapp zehn Prozent auf 1,37 Milliarden Euro zurück. Damit verdienten alleine die Sparkassen in Baden-Württemberg mehr als die Deutsche Bank, die 2020 einen Vorsteuergewinn von einer Milliarde Euro erzielte.

STRAFZINSEN FÜR ÜBERSCHÜSSIGE EINLAGEN

Große Kreditausfälle gibt es bei den Sparkassen noch nicht. Derzeit gehe es den Firmenkunden verhältnismäßig gut, jedoch helfe die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, sagte der Verbandspräsident. "Es zappelt gerade noch manch einer, der früher hätte Insolvenz beantragen müssen." Klagen von Kunden, die an ihre Grenzen stießen, nähmen aber täglich zu. "Je länger der Lockdown geht, umso schwieriger wird es."

Um die wichtigen Zinseinnahmen zu steigern, vergaben die Sparkassen mehr Kredite. Das Volumen stieg um fünf Prozent auf 143 Milliarden Euro. Doch die Spareinlagen von Kunden stiegen noch stärker an - um acht Prozent auf 159 Milliarden Euro. Viele Privatkunden könnten kein Geld ausgeben wegen des Lockdowns, Unternehmenskunden hätten Investitionen verschoben und sicherten sich Liquidität. "So viele Kredite können die Sparkassen gar nicht vergeben, wie neue Einlagen eintreffen", sagte Schneider. Für die Institute ist das ein Problem, weil sie überschüssige Liquidität bei der Europäischen Zentralbank anlegen müssen und dafür Strafzinsen zahlen.