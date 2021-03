Sparkassen-Chef hofft nach Corona auf die "Super-Landesbank"

Frankfurt (Reuters) - Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis gibt die Hoffnungen auf ein Spitzeninstitut nicht auf.

"Die Zusammenführung von Landesbanken in einem Sparkassen-Zentralinstitut war richtig, ist richtig und bleibt richtig", sagte Schleweis am Mittwoch bei der virtuellen Bilanzpressekonferenz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). "Ich halte an diesem Ziel ohne Abstriche fest." Das Projekt, an dem die Sparkassen und Landesbanken schon seit Jahren arbeiten, könne aber erst nach der Corona-Krise wieder aufgenommen werden.

Schleweis trommelt seit Jahren für ein Spitzeninstitut der Sparkassen, stößt damit aber auch in den eigenen Reihen auf Widerstand. Zuletzt war geplant, dass die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und die Fondsgesellschaft Deka fusionieren. Dies sollte ein Nukleus für ein Sparkassen-Zentralinstitut sein, an dem sich andere Landesbanken beteiligen könnten. Die Gespräche sind wegen der Pandemie auf Eis gelegt worden. Bei Fusionen im Landesbankensektor haben auch Bundesländer mitzureden, da sie neben den Sparkassen zu den Haupteigentümern gehören.

In der Corona-Krise haben sich die 376 Sparkassen bislang vergleichsweise gut geschlagen. Vor Steuern verdienten sie 4,1 Milliarden Euro nach 4,2 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Andere Banken hatten teilweise heftigere Gewinneinbrüche verzeichnet.

Die Risikovorsorge für faule Kredite verdoppelte sich auf 1,3 Milliarden Euro. Belastungen wird es auch 2021 und 2022 geben, da mit steigenden Insolvenzen und zusätzlichen Kreditausfällen zu rechnen sei. "Über alle Branchen hinweg sehen wir, dass die Umsätze im Januar stark zurückgegangen sind und deutlich unter dem Vorjahresmonat liegen. Es geht also zum Teil jetzt an die wirtschaftliche Substanz", sagte Schleweis.

"GREENSILL HAT DAS RISIKOBEWUSSTSEIN WIEDER GESCHÄRFT"

Problematisch für die Sparkassen erwies sich das verstärkte Sparen von Kunden, da sie für überschüssiges Geld, das sie bei der Europäischen Zentralbank anlegen, Strafzinsen zahlen müssen. Diese beliefen sich für die Sparkassen 2020 auf 120 Millionen Euro. Bei dem aktuellen Einlagenbestand würden sich diese Gebühren 2021 verdoppeln, warnte Schleweis. Das Volumen aller Kundeneinlagen legte im vergangenen Jahr um acht Prozent zu auf einen Rekordwert von 1,075 Billionen Euro.

Der Verbandspräsident verteidigte Institute, die Kunden an Online-Plattformen wie "Weltsparen" oder "Zinspilot" verwiesen haben, um nicht noch mehr Spareinlagen aufnehmen zu müssen. Das über solche Plattformen vermittelte Volumen halte sich generell in Grenzen, sagte Schleweis. Ihm sei darüber hinaus bislang kein Fall bekannt, bei dem Gelder an die Greensill Bank vermittelt worden seien, die von der BaFin geschlossen wurde. Die Bremer Bank hatte jahrelang über Onlineseiten mit relativ hohen Zinsen für Spareinlagen geworben. Private Anleger sind durch die Einlagensicherung geschützt, Einlagen von Kommunen jedoch nicht.

"Ich habe keine Hinweise darauf, dass nun ein Einlagen-Run von Seiten der Kommunen auf uns zukommt", sagte Schleweis. "Aber mit Sicherheit hat das das Risikobewusstsein wieder geschärft."