Sparkassen-Finanzgruppe fordert solide Finanzpolitik nach Pandemie-Ende

Frankfurt (Reuters) - Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe fordern nach Überwindung der Corona-Pandemie die Rückkehr zu einer soliden Finanzpolitik in Europa.

Zwar müssten Erleichterungen und Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft voraussichtlich noch bis mindestens Ende 2023 beibehalten werden, teilten die Ökonomen am Dienstag mit. Auf lange Sicht gelte es aber, die Schuldentragfähigkeit wieder herzustellen. Staaten müssten sich darauf vorbereiten, dass in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre die Zinsen möglicherweise wieder steigen werden. Es gelte die Haushalte so aufzustellen, dass sie auch ein steigendes Zinsniveau verkraften können.

"Staatsverschuldung hat Grenzen, auch wenn man die Notenbank im Rücken hat", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) fordern die Ökonomen, mit ruhiger Hand den Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik zu planen. Schon im April solle die Notenbank für die Geldhäuser die Freibeträge bei den Strafzinsen erhöhen. Beim Thema Inflation müsse die EZB aber jetzt nicht tätig werden. Der gegenwärtige Anstieg der Teuerungsraten im Euro-Raum sei noch kein Grund zum Handeln. Die Verbraucherpreise waren im Februar im Euro-Raum wie schon im Januar auf Jahressicht um 0,9 Prozent gestiegen. In den Monaten davor hatte die Inflation noch im Minusbereich gelegen.

Darüber hinaus muss sich die Notenbank Kater zufolge fragen, wieviel Renditesteigerung sie bei den Staatsanleihen der Euro-Länder zulassen soll. Es habe gebe zwar eine gewisse Berechtigung dafür, dass die EZB dämpfend auf den Anstieg einwirken wolle. Denn dieser komme aus den USA und sei aufgrund der langsameren Erholung in Europa nicht angemessen. "Aber am Ende wird sich auch die EZB leicht steigenden Renditen nicht entziehen können", sagte Kater.

Die EZB hatte auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag beschlossen, mit mehr Tempo bei ihren Anleihekäufen den jüngsten Renditeanstieg zu bekämpfen. Sie will damit höhere Finanzierungskosten für Unternehmen, Staaten und Haushalte verhindern. Denn diese kämen wegen der pandemie-bedingt weiterhin mauen Konjunktur im Euro-Raum zur Unzeit.