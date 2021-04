Sparkassen-Ökonomen - Globale Verschuldung drückt auf Wirtschaftsentwicklung

Berlin (Reuters) - Die in der Corona-Krise weltweit aufgehäuften Schuldenberge bremsen nach Ansicht der Chefökonomen im Sparkassen-Lager die globale Wirtschaft.

Durch das Eingreifen von Notenbanken und niedrige Zinsen könnten viele Länder derzeit ihre Schuldenlast zwar tragen, erklärten die Experten der Sparkassen-Finanzgruppe am Dienstag. "Doch wenn Konjunktur, Teuerung und Zins erst wieder anziehen, wird die notwendige Sanierung und Konsolidierung umso schmerzlicher", warnte Chefvolkswirt Reinhold Rickes vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband.

In den Industrieländern dürfte es nach der Pandemie vorübergehend konjunkturell wieder besser laufen. "Wir werden einen Boom nach der Krise bekommen", sagte Chefvolkswirtin Gertrud Traud von der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba). Die Staaten könnten sich allerdings auch durch kräftiges Wirtschaftswachstum nicht so schnell ihrer Schulden entledigen, hieß es. Wichtig sei es, in Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung und Gesundheit zu investieren. Im Gegenzug müsse die Politik genau überlegen, für welche Bereiche sie weniger ausgeben wolle, sagte Traud. Hier müsse man sich etwa Subventionen genau anschauen.

Noch besorgniserregender sei die Situation in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Bis zum Beginn der Finanzkrise 2008 sei es durch Programme des Internationalen Währungsfonds (IWF) und Entschuldungsinitiativen gelungen, die Staatsverschuldung dort zu reduzieren. Seit der Finanzkrise habe sich der Trend wieder umgekehrt und die Corona-Pandemie habe das Problem beschleunigt.

"Gerade in den ärmsten Ländern – zum Beispiel Kenia, Pakistan, Ecuador und Äthiopien – mussten schon vor der Pandemie mehr als ein Fünftel der Exporterlöse für den Schuldendienst des Staates aufgewendet werden", sagte Traud. Die Corona-Krise habe in den meisten Ländern die Einnahmen aus dem Auslandsgeschäft einbrechen lassen und damit den Schuldendienst erschwert. Es sei deshalb gut, dass weltweit über Schuldenerleichterungen für diese Länder gesprochen werde, betonte Traud. Schuldenschnitte für Industriestaaten lehnte sie allerdings ab.