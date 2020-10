Sparkassenbeschäftigte zu Warnstreik aufgerufen

ERFURT/DRESDEN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Im Zuge der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Sparkassen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Sie sollen zu einer gemeinsamen Kundgebung ins sächsische Annaberg-Buchholz kommen, die um 11.00 Uhr vor der Erzgebirgssparkasse beginnt.

Annaberg-Buchholz sei bewusst als Austragungsort gewählt worden, teilte die Gewerkschaft mit. Mit dem Vorstandsvorsitzenden der Erzgebirgssparkasse, Roland Manz , sitze ein prominenter Vertreter der Sparkassenvorstände am "gesonderten Verhandlungstisch für die Sparkassen", der bereits am 8. Oktober zur nächsten Verhandlung zusammenkomme. Für die Sparkassen-Mitarbeiterinnen gehe es speziell um die beabsichtigte Streichung der Sparkassensonderzahlung.

Mit den Warnstreiks will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst bei den Kommunen und im Bund erhöhen. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten ein Plus von 4,8 Prozent für ein Jahr. Löhne und Gehälter sollen dabei mindestens um 150 Euro pro Monat steigen, Azubis sollen 100 Euro mehr bekommen. Zwei Gesprächsrunden brachten kein Ergebnis. Am 22. und 23. Oktober soll weiterverhandelt werden./jab/DP/edh