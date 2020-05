Sparplan: Kontinuität, die sich bezahlt macht

Regelmäßiges Sparen ist eine der effektivsten Methoden überhaupt, um Vermögen aufzubauen. Das ist eine wichtige Erkenntnis - sowohl für Börsen-Profis als auch für Einsteiger an den Kapitalmärkten. Warum ein Sparplan so wertvoll ist, welche Vorteile sich für den Anleger daraus ergeben und was es mit dem Cost-Average-Effekt auf sich hat, das erklären wir hier genauer.

Zum Beitrag





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Jetzt Kunde werden und Abo sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.