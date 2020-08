SpartanNash gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Lebensmittelhändler SpartanNash Co. (ISIN: US8472151005, NASDAQ: SPTN) zahlt den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,1925 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 11. September 2020). Aktuell werden auf das Jahr hochgerechnet 0,77 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 20,34 US-Dollar (Stand: 24. August 2020) bei 3,79 Prozent.

SpartanNash mit Sitz in Byron Center, Michigan, ist ein amerikanischer Lebensmittelhändler und Supermarktbetreiber. Der Konzern ist fokussiert auf unabhängige Lebensmittelgeschäfte und das Militär. Im zweiten Quartal (11. Juli 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,18 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2 Mrd. US-Dollar), wie am 12. August berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 42,84 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 728,8 Mio. US-Dollar (Stand: 24. August 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de