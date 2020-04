SPD-Chef bei Mehrwertsteuersenkung für Gastronomie zurückhaltend

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Mehrwertsteuersenkung für das von der Corona-Krise getroffene Gastgewerbe geäußert. "Eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer ist eine Variante", sagte der SPD-Chef am Montag in einem Interview mit dem Sender Bayern 2. Gastgewerbe und Gastronomie gehörten mit Sicherheit zu den Branchen, die Hilfe benötigten. Über den genauen Weg gebe es noch Diskussionen, sagte er.

Der Gaststättenverband Dehoga hatte als Teil eines Rettungspakets eine Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes von 19 Prozent auf einheitlich 7 Prozent im Gastgewerbe vorgeschlagen. Er fordert dies schon seit Jahren. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich für die Forderung stark gemacht.

"Es geht darum, dass man nicht mit der Gießkanne versucht, die Wirtschaft jetzt anzukurbeln", sagte Walter-Borjans. Vielmehr müssten Mittel nun punktuell richtig eingesetzt werden. Auch der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich, hatte bereits am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" zurückhaltend auf den Vorschlag reagiert.

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk bekräftigte Walter-Borjans am Montag zudem die Forderung, Steuern für Menschen mit hohen Einkommen zur Finanzierung der Kosten in der Corona-Krise anzuheben. "Wenn wir das Prinzip "starke Schultern tragen mehr als schwache" wieder zur Geltung bringen wollen, dann ist es sogar angezeigt, dass im oberen Bereich auch ein Stück mehr zu diesem Gemeinwesen beigetragen wird", sagte der SPD-Politiker./len/DP/jha