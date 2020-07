SPD-Chef Walter-Borjans: Arbeitgeber verstecken sich teilweise hinter Corona

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans hat einem Teil der Arbeitgeber vorgeworfen, die Corona-Krise als Deckmantel zu nutzen, um Mitarbeiter loszuwerden. "Arbeitgeber verstecken sich dahinter, dass es Corona gibt. Wir erleben ja, dass das, was man schon vorher vorhatte, jetzt - mal offener, mal versteckter - mit Corona verbunden durchgezogen wird", sagte der SPD-Chef am Sonntagabend auf "Bild live". Prognosen des Unternehmensberaters Roland Berger zu Massenarbeitslosigkeit von zehn Prozent in Deutschland wies Walter-Borjans allerdings zurück und warnte davor, "den Teufel an die Wand zu malen".

Berger prognostizierte im Gespräch bei "Bild live" vier bis fünf Millionen Arbeitslose in Deutschland. Die Gefahr bestehe ganz real, sagte Berger. "Das ist eine Quote zwischen neun und zehn Prozent. Das ist eine gigantische Bedrohung unserer Gesellschaft." Grund seien unter anderem Arbeitsplatzabbau-Pläne der Großindustrie und wegbrechende Exportmärkte. Außerdem rechne er nicht damit, dass alle Kurzarbeiter nach Corona wieder in Vollzeit zurückkehren werden.

Im Juni waren in Deutschland 2,853 Millionen Menschen ohne Job, 40 000 mehr als noch im Mai und 637 000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit vergangene Woche mitteilte. Im April war außerdem der höchste jemals erreichte Stand an Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht worden. Demnach waren im April 6,83 Millionen Menschen in Kurzarbeit./stz/DP/mis