SPD-Chefin Esken: Schwarze Null derzeit kein Thema

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um einen ausgeglichen Staatshaushalt hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken das Drängen der Union zurückgewiesen. "Die schwarze Null kann im Moment gar kein Thema sein", sagte Esken am Montag bei einer Videokonferenz in Berlin. Derzeit gehe es um die Finanzierung dessen, was sich die Koalition in ihrem Konjunkturpaket vorgenommen habe. Dafür werde sehr wahrscheinlich ein weiterer Nachtragshaushalt notwendig sein.

Tags zuvor hatte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) die rasche Rückkehr zur schwarzen Null angemahnt. Dieser Begriff bezeichnet einen Haushalt, bei dem die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen und keine Neuverschuldung notwendig ist. Die große Koalition hatte sich in der vergangenen Woche auf ein 130 Milliarden Euro schweres Maßnahmenpaket geeinigt, das die Konjunktur nach der Corona-Krise wieder in Schwung bringen soll. Esken betonte, mit den getroffenen Vereinbarungen bleibe Deutschland deutlich im Rahmen der europäischen Schuldenregeln./ax/DP/stw