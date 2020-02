SPD-Chefin Esken will zwölf Tage Bildungsurlaub für alle

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitnehmer sollen nach dem Willen der SPD-Spitze einen bundesweiten Rechtsanspruch auf Weiterbildung im Berufsalltag bekommen. "Passend zu dreieinhalb Jahren Berufsausbildung sollte man in einem Berufsleben noch einmal insgesamt dreieinhalb Jahre Weiterbildung vorsehen", sagte Parteichefin Saskia Esken der Deutschen Presse-Agentur. Das seien etwa zwölf Arbeitstage im Jahr - oder eine halbe Stunde am Tag.

In manchen Bundesländern gibt es bereits einen Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr. "Ich denke, dass wir mehr ermöglichen sollten, und ich finde, dass dieser Rechtsanspruch überall in Deutschland gelten sollte", sagte Esken. Die SPD will bei einer Vorstandsklausur am Sonntag und Montag Ideen zur Zukunft der Arbeitswelt diskutieren. Dazu ist unter anderem Verdi-Chef Frank Werneke zu Gast./tam/DP/zb