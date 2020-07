SPD-Fraktionschef Mützenich hält sich Kanzlerkandidatur offen

Berlin (Reuters) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält sich eine Kanzlerkandidatur offen.

"Es wäre überraschend, wenn bei der Kandidatensuche mein Name als Fraktionsvorsitzender nicht fallen würde. Wir werden am Ende gemeinsam zu einer klugen Entscheidung kommen", sagte Mützenich zum Nachrichtenportal watson. Mit Blick auf den Wahlkampf kündigte er an: "Wer meine Arbeit in der Vergangenheit verfolgt hat, weiß, dass ich aus der Außen- und Sicherheitspolitik komme und mich im Wahlkampf auch diesem Themenfeld zuwenden werde." Bislang gilt Finanzminister Olaf Scholz als aussichtsreichster Kandidat für die Aufgabe des Kanzlerkandidaten der SPD.