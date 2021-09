SPD-Fraktionschef will Mandat für Mali-Einsatz überprüfen

Berlin (Reuters) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert eine Überprüfung des Mali-Mandats der Bundeswehr, sollten in dem nordafrikanischen Land russische Söldner eingesetzt werden.

Man müsse ohnehin in den kommenden Wochen überlegen, ob mit der derzeitigen Führung in Mali der angestrebte politische Prozess noch erreichbar sei, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk.

Zuvor hatten sowohl der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian als auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betont, dass der von der malischen Regierung offenbar geplante Einsatz von Söldnern der russischen Wagner-Miliz nicht im Einklang mit den Zielen des internationalen Einsatzes in dem Land stünden und mit Konsequenzen gedroht. Nach Informationen von Reuters aus diplomatischen Kreisen stehen das Militärregime in Mali und die russische Wagner-Söldner-Gruppe kurz vor einer Einigung über einen Einsatz, bei dem das malische Militär trainiert und führende Vertreter des Regimes geschützt werden sollen. Deutschland beteiligt sich derzeit in Mali mit rund 1200 Soldaten an zwei internationalen Einsätzen.

Auch die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högl (SPD), sowie die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Strack-Zimmermann, forderten gut eine Woche vor der Bundestagswahl eine Evaluierung des Einsatzes.