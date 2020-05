SPD-Fraktionsvize fordert Schuldenschnitt für schwache Kommunen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts sinkender Steuereinnahmen wegen der Corona-Krise fordert der SPD-Fraktionsvize, Achim Post, einen Schuldenschnitt für arme Kommunen. "Bund und Länder sollten je zur Hälfte die Altschulden der besonders betroffenen Kommunen übernehmen", sagte Post am Donnerstag der "Bild"-Zeitung. Andernfalls würden die strukturschwächsten Kommunen absehbar von ihrer Schuldenlast erdrückt. Außerdem forderte Post Soforthilfen, um die krisenbedingten Steuerausfälle der Kommunen zu kompensieren.

Die Corona-Krise reißt ein riesiges Loch in die Staatskassen. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sinken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Berlin bekanntgab. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern reinkommen als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als zehn Prozent. Bund, Länder und Kommunen müssen daher mit 98,6 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im November vorhergesagt - und bereits in den Haushalten verplant./rew/DP/men