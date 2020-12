SPD - Insolvenzantragspflicht notfalls über Januar hinaus aussetzen

Berlin (Reuters) - Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Unternehmen bei Überschuldung könnte im Fall einer stockenden Auszahlung der Überbrückungshilfen nach Darstellung der SPD über Ende Januar 2021 hinaus verlängert werden.

"Auf Druck der Union bleibt die Verlängerung vorerst auf den Januar beschränkt", sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Wenn es aber Probleme mit der Überbrückungshilfe III gebe, könne man nicht deswegen Betriebe in die Insolvenz schicken. "Dann hängen wir noch einen Monat dran", sagte Fechner. Dies werde auch Thema sein bei einem Gespräch der Rechtspolitiker mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) Mitte Januar.

Die Koalitionsfraktionen wollen nach Fechners Worten am Dienstag einen Änderungsantrag in den Bundestag einbringen, der mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts am Donnerstag vom Bundestag beschlossen werden soll. Damit würde die bis Jahresende 2020 befristete Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung bis Ende Januar 2021 verlängert. Dies gilt nur, solange Betriebe noch zahlungsfähig sind. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit muss bereits seit Ende Oktober wieder Insolvenz beantragt werden.

Die Koalition reagiert mit der Verlängerung auf Verzögerungen bei der November- und Dezemberhilfe für Unternehmen, die von staatlich verfügten Schließungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen sind. Dort sind für November erste Abschlagszahlungen geflossen. Die volle Hilfe soll aber erst im Januar ausgezahlt werden. Als Begründung wird unter anderem angeführt, dass die erforderliche Software zur Antragsbearbeitung noch nicht bereitstehe.