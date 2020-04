SPD-Linke fordert Vermögensabgabe und Hartz-IV-Zuschlag

Berlin (Reuters) - Die SPD-Linke im Bundestag fordert zur Bewältigung der Virus-Krise eine Abgabe auf Vermögen von über zehn Millionen Euro.

In einem am Freitag verbreiteten Positionspapier plädieren die 71 Abgeordneten der Parlamentarischen Linken (PL) der SPD auch für eine Anhebung des Spitzensteuersatzes und die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Auf europäischer Ebene sollen mittelfristig gemeinsame Staatsanleihen der Euro-Länder, also Coronabonds, eingeführt werden zur Finanzierung eines europäischen Solidarfonds für Konjunkturmaßnahmen. In dem 17-Punkte-Papier wird auch ein Rettungsschirm für Kommunen gefordert.

Auf der Ausgabenseite fordern die SPD-Linken einen Aufschlag von 100 Euro bei den Hartz-IV-Leistungen für die Dauer der Viruskrise. Für Beschäftigte, die in der Viruskrise besonders gefordert sind, schlagen sie "bundesweit einheitliche Bonuszahlungen" vor, die aus Steuern finanziert werden müssten. Genannt werden Beschäftigte in der Pflege, im Gesundheitssektor, im Einzelhandel, in der Logistik und die Rettungskräfte. Das Kurzarbeitergeld müsse für niedrige Einkommen auf 80 (für Beschäftigte mit Kindern 87) Prozent aufgestockt werden.

Die SPD-Linken stellen fast die Hälfte der Fraktion.