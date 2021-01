SPD mahnt Verbesserungen bei Corona-Impfungen an

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat Verbesserungen bei den Corona-Impfungen in Deutschland angemahnt. "Impfen rettet Leben", sagte Fraktionsvize Bärbel Bas am Mittwoch im Bundestag. Daher müsse alles dafür getan werden, an dieser Stelle besser zu werden. Fragen, die von SPD-Seite an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) etwa zu Bestellungen und Produktionskapazitäten gestellt wurden, seien nicht unanständig und auch "kein Wahlkampfgetöse".

Es gehe um Planbarbeit, nachdem Liefertermine nicht eingehalten worden seien und Senioren am Telefon hingen und nach Impfterminen fragten. In vielen Bundesländern laufe es gut, in manchen nicht. Aus Fehlern gelte es zu lernen. Das Impfmanagement sei noch zu verbessern.

Bas wies einen Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für eine Impfpflicht für Pflegekräfte scharf zurück. Es sei "absolut katastrophal", eine Berufsgruppe unter Generalverdacht zu stellen, dass sie sich nicht impfen lassen wolle./sam/jr/csd/DP/mis