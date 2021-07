SPD-Politiker für Verfassungsänderung beim Katastrophenschutz

Berlin (Reuters) - Die SPD wirbt für eine Verfassungsänderung für mehr Kompetenzen des Bundes beim Katastrophenschutz auch in Friedenszeiten.

Die strikte Trennung zwischen Katastrophenschutz bei den Ländern und Zuständigkeit des Bundes für Zivilschutz im Verteidigungsfall ist nach Einschätzung des SPD-Innenpolitikers Sebastian Hartmann nicht mehr zeitgemäß. "Heutige Bedrohungslagen - gerade das Stichwort Cyberangriffe auf Krankenhäuser, Wasserver- und -entsorgung - haben schnell auch in Friedenszeiten Situationen, wo Länder überfordert sind", sagte Hartmann am Montag bei Welt-TV vor einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages in Berlin. "Deshalb muss der Bund bei Lagen, die das gesamte Bundesgebiet betreffen oder die Länder überfordern würden alleine, auch eingreifen können. Da werden wir um eine Diskussion über eine Verfassungsänderung nicht herumkommen."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollte sich zu der Diskussion über eine Veränderung der Zuständigkeiten im Detail nicht äußern. Vor der Ausschuss-Sitzung zur Hochwasser-Katastrophe im Westen Deutschland äußerte er sich aber zuversichtlich, dass das sogenannte Cell Broadcast - also Warnmeldungen an die Bevölkerung via Mobilfunk - rasch eingeführt werden könne. "Ich glaube, man kann das in diesem Jahr hinbringen", sagte Seehofer. Er wisse um die Bedenken, etwa der Netzbetreiber. "Wenn man will, kann man Berge versetzen - nur nicht die Zuständigkeiten der Länder", fügte der CSU-Politiker hinzu.

Hartmann kritisierte, dass Cell Broadcast zu zögerlich eingeführt werde. "Cell Broadcast ist eine Ergänzung", sagte Hartmann. "Die Frage bleibt: Es hätte früher kommen müssen. Da hat der Innenminister heute einiges zu beantworten."

Im Berliner Reichstag kam der Innenausschuss am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammen, um über Konsequenzen aus dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu beraten. Bei den durch Starkregen ausgelösten Überflutungen vor eineinhalb Wochen waren mindestens 180 Menschen umgekommen.