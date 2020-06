SPD sieht in US-Truppenabzug einsame Entscheidung Trumps

Berlin (Reuters) - Die SPD sieht in der angekündigten Verringerung der US-Truppen in Deutschland einen Alleingang von US-Präsident Donald Trump.

Fraktionschef Rolf Mützenich sprach am Dienstag in Berlin von einer "sehr einsamen Entscheidung" Trumps. Dessen Ankündigung sei auch in den USA "höchst umstritten". Im US-Kongress und bei den Militärs sei bekannt, was ein Truppenabbau für die Bewegungsmöglichkeiten der US-Streitkräfte bedeute, für die Deutschland ein wichtiger Ankerpunkt sei. Die Entscheidung zeige die Unberechenbarkeit des Präsidenten. Dieser verstehe sich "als Inkassoeintreiber vor dem Hintergrund - wie er meint -, dass Deutschland oder andere Staaten nicht gebührend militärische Ausgaben machen". Mit diesem Präsidenten sei zur Zeit eine verlässliche Partnerschaft schwer umzusetzen.

Trump hatte am Montagabend Pläne für einen Abzug von etwa 9500 in Deutschland stationierten Soldaten bestätigt. Das Truppenkontingent werde auf 25.000 reduziert. Wie schon mehrfach warf er Deutschland vor, den Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen und zu wenig in die Verteidigung einzuzahlen.