SPD und FDP demonstrieren Zuversicht bei Ampel-Verhandlungen

Berlin (Reuters) - SPD und FDP haben sich bei den Verhandlungen mit den Grünen zur Bildung einer Ampel-Koalition demonstrativ zuversichtlich gezeigt.

SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans ging am Montag davon aus, dass die Gespräche in den Arbeitsgruppen wie geplant bis Mittwochabend abgeschlossen werden können. "Das kommt gut voran", sagte er in Berlin. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfaktion, Marco Buschmann, sah die Koalitionäre in spe ebenfalls auf Kurs, schloß aber eine Verlängerung der Beratungen in den Arbeitsgruppen nicht aus. "Das Ergebnis zählt und nicht das Datum", betonte auch die grüne Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in der ARD.

Die 22 Arbeitsgruppen mit knapp 300 Unterhändlern hatten von den drei Parteiführungen den Auftrag bekommen, bis Mittwoch 18.00 Uhr Einigungen zu erreichen. Danach sollen dann die Chefunterhändler wieder zusammenkommen. In der vergangenen Woche hatte es aber Berichte über Dissonanzen gegeben. Mehrere Unterhändler hatten Reuters gesagt, dass sie bestimmte strittige Punkte wohl nicht einigen könnten, sondern an die Chefunterhändler übergeben müssten.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte zu Reuters TV: "Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir sie zu einem guten Abschluss bringen und dass wir jetzt in den nächsten Tagen noch erleben, dass in den Arbeitsgruppen selbst die Einigungen stattfinden." Da lasse man sich nicht aus dem Takt bringen "durch das ein oder andere Nebengeräusch".

Vor allem die Grünen hatten sich in den vergangenen Tagen unzufrieden gezeigt und mehr Bewegung bei den Klimaverhandlungen gefordert. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann warnte in der "Süddeutschen Zeitung", dass man an Neuwahlen denken müsse, wenn sich bei Themen wie Verkehr oder Klimaschutz nichts bewege. Die Grünen stehen unter Druck der Umweltverbände, verbindlichere Festlegungen bei den Klimaschutzzielen auszuhandeln.

SPD-Co-Chef Walter-Borjans warnte, man solle keine Drohkulissen aufbauen, das gelte für alle Parteien. Alle drei Parteien sollten sich ihrer Kraft und Profile bewusst sein. Es gehe nicht nur darum, den Auftrag der eigenen Wähler umzusetzen, sondern es gehe um das ganze Land. Man habe in den Verhandlungen schon so viel Gemeinsamkeiten entdeckt, "dass ich sicher bin, dass wir dieses Ruckeln überwinden werden." Man werde ein gutes Ergebnis auch für die Grünen erreichen.

Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken sagte, sie habe den Eindruck, dass man zu dem gemeinsamen Fahrplan stehe. Man müsse vom Ende her denken: Olaf Scholz solle in der Nikolauswoche zum Kanzler gewählt werden. "Dies ist ein ambitionierter Zeitplan. Wir haben vor, ihn einzuhalten." Der FDP-Politiker Buschmann sagte dagegen: "Mein Eindruck ist schon, dass hart in der Sache, aber doch sehr ergebnisorientiert verhandelt wird." Er fügte hinzu: "Und wenn es dann länger dauert, dauert es länger. Das finde ich persönlich jetzt auch keinen Beinbruch."