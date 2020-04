SPD und Grüne in Hamburg beginnen am Donnerstag mit den Koalitionsverhandlungen

HAMBURG (dpa-AFX) - Rund zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl wollen SPD und Grüne am Donnerstag mit ihren Koalitionsverhandlungen beginnen. Das teilten beide Parteien am Dienstag mit. Ursprünglich sollten die Gespräche am 16. März beginnen, waren aber wegen der Corona-Pandemie dann verschoben worden./klm/DP/mis