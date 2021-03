SPD und Grüne wollen schärfere Einkünfteregeln für Abgeordnete

Berlin (Reuters) - SPD und Grüne wollen die Maskenaffäre in der Unions-Fraktion dazu nutzen, die Regeln für Nebentätigkeiten und zusätzliche Einkünfte von Abgeordneten zu verschärfen.

In einem Reuters am Dienstag vorliegenden Zehn-Punkte-Katalog fordert die SPD-Fraktion unter anderem eine Ausweitung der Anzeigepflichten von Tätigkeiten neben dem Mandat. Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit sollen im Strafgesetzbuch als Verbrechen eingestuft werden. Fraktionschef Rolf Mützenich sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die SPD wolle über ihre Forderungen noch in dieser Woche mit der Union sprechen. Die Grünen luden Union, SPD, FDP und Linke ein, die Transparenzregeln zu erweitern und zu verschärfen.

Wie die SPD wollen auch die Grünen Abgeordneten eine bezahlte Einflussnahme durch Lobbyarbeit verbieten. "Die Union darf sich dagegen nicht weiter sperren", forderte Baerbock. Eine entgeltliche Lobbytätigkeit neben dem Mandat müsse verboten werden. Zudem müssten Abgeordnete alle Nebeneinkünfte auf Euro und Cent vorlegen und nicht wie derzeit nur in Einkommensstufen.

Hintergrund ist die Maskenaffäre um zwei Mitglieder der Unions-Bundestagsfraktion. Sie sehen sich mit Vorwürfen konfrontiert, sie hätten für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken oder Aufträgen zur Herstellung hohe Provisionen kassiert. Der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel legte nach Kritik auch von CDU-Spitzenpolitikern sein Mandat nieder. Der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein trat mittlerweile aus seiner Partei aus, hält an seinem Mandat bis zur Bundestagswahl aber fest. Gegen ihn laufen auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Die SPD stellt damit eine erst in der vorigen Woche erzielte Übereinkunft mit der Union infrage, ein gesetzliches Lobbyregister einzuführen. Dabei hatte sich die SPD mit der Forderung nach einem "exekutiven Fußabdruck" nicht durchgesetzt. Im Zehn-Punkte-Papier wird diese Forderung neu erhoben: "Bei Gesetzgebungsvorhaben soll die Bundesregierung immer die Treffen von Lobbyisten in Bundesministerien und deren Stellungnahmen oder Forderungspapiere veröffentlichen." Auch die Grünen fordern, Einflussnahme auf Ministerien auf diese Art offenzulegen. Nach SPD-Vorstellungen sollen Abgeordnete auch den zeitlichen Umfang ihrer Nebentätigkeit offenlegen.

Die Sozialdemokraten wollen zudem Großspenden an Parteien auf jährlich 100.000 Euro pro Spender begrenzen. Parteispenden sollen zudem bereits ab einer Höhe von 2000 Euro und nicht erst ab 10.000 Euro veröffentlicht werden.