Speed Medical SAE sichert sich eine Kapitalzusage in Höhe von 1,57 Mrd. EGP von Global Emerging Markets (GEM)

Speed Medical Company (EGX:SPMD) gab heute eine Kapitalzusage in Höhe von 1,57 Milliarden EGP von GEM Global Yield LLC SCS („GGY“), der in Luxemburg ansässigen privaten alternativen Investmentgruppe, bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird GGY der Speed Medical Co. (SPMD) eine Aktienzeichnungsfazilität in Höhe von bis zu 1,570 Mrd. EGP mit einer Laufzeit von 36 Monaten zur Verfügung stellen, über die das Unternehmen nach eigenem Ermessen und zu den vereinbarten Bedingungen verfügen kann. Das Unternehmen muss keinen Mindestbetrag in Anspruch nehmen und ist berechtigt, die Fazilität während der Laufzeit der Vereinbarung je nach Bedarf zu nutzen.

„Wir freuen uns über die unserer Meinung nach potenziell kostengünstigere und weniger verwässernde Finanzierung, da das Unternehmen den Zeitpunkt und den Betrag der einzelnen Mittelabrufe kontrolliert. Die neue Fazilität wird Finanzmittel bereitstellen, die für Akquisitionen, unsere offensiven Expansionspläne, die Finanzierung neuer Vorhaben sowie die Konsolidierung bestehender Bankverbindlichkeiten eingesetzt werden können. Die Fazilität wird dem Unternehmen dabei helfen, sein Wachstum fortzusetzen und gleichzeitig ab dem kommenden Jahr Bardividenden an seine Aktionäre auszuschütten“, so der Vorsitzende von SPMD, Mahmoud Lasheen.

Über Speed Medical SAE

Speed Medical SAE (bekannt als: Speed Medical) ist ein seit März 2019 an der ägyptischen Börse (EGX) notiertes Unternehmen. Speed Medical ist in der Gesundheitsbranche tätig. Speed Medical hat seinen Sitz in Kairo, Ägypten, und wurde im Dezember 2015 gegründet. Speed Medical betreibt derzeit in Ägypten eine groß angelegte medizinische Laborkette unter dem Namen „Speed Lab“. Darüber hinaus betreibt SPMD eine Reihe von Polikliniken unter dem Namen „Speed Clinic“, errichtete ein 140-Betten-Krankenhaus in Ost-Kairo und kündigte Partnerschaften an, die Teststellen für COVID19-Drive-Through-Tests und Impfstellen umfassen.

www.speedlabegypt.com

Über GEM

Global Emerging Markets („GEM“) ist eine private alternative Investmentgruppe mit Sitz in Luxemburg und Niederlassungen in Paris, New York und auf den Bahamas, die über ein Vermögen in Höhe von 3,4 Milliarden USD verfügt. GEM verwaltet eine Reihe von Anlagevehikeln, die sich auf Schwellenländer konzentrieren, und hat über 480 Transaktionen in 70 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlagevehikel verfügt über ein unterschiedliches Maß an operativer Kontrolle, risikoangepasster Rendite und ein unterschiedliches Liquiditätsprofil. Die verschiedenen Fonds und Anlagevehikel ermöglichen GEM und seinen Partnern Engagements in folgenden Bereichen: Management-Buyouts im Small- und Mid-Cap-Bereich, private Investitionen in öffentliche Anteile und ausgewählte Venture-Investitionen.

http://www.gemny.com

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Global Emerging Markets

Hr. Jean-Luc Bonnefoy

jbonnefoy@gemny.com

Speed Medical SAE

Hr. Adel Khalil

adel.khalil@speedlab.com.eg



facebook.com/speedlabeg/