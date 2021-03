SpeeDx baut Vertriebsnetz aus

Partnerschaft mit Neogen Diagnostik weitet Vertrieb auf die Türkei aus

SpeeDx hat die Vertragsunterzeichnung mit einem neuen Vertriebspartners bekanntgegeben, der den Kundenzugang zu den marktführenden SpeeDx ResistancePlus® und PlexPCR® Tests weiter ausbaut. Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti wird alle SpeeDx-Tests in der gesamten Türkei vertreiben.

„Neogen Diagnostik passt hervorragend zu den Produkten von SpeeDx und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um türkischen Laboren die Möglichkeit zu geben, ResistancePlus-Tests anzubieten und die Anwendung der Resistance Guided Therapy bei ihren klinischen Partnern zu unterstützen.“ - Warwick Need, Director of Sales bei SpeeDx (Grafik: Business Wire)

„Wir sehen weiterhin eine große Nachfrage nach unseren wichtigen Tests und unserer Technologie weltweit“, sagt Warwick Need, Director of Sales bei SpeeDx. „Neogen Diagnostik passt hervorragend zu den Produkten von SpeeDx und wir freuen uns darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um türkischen Labors die Möglichkeit zu geben, ResistancePlus-Tests anzubieten und die Anwendung der Resistance Guided Therapy bei ihren klinischen Partnern zu unterstützen.“

Zusätzlich zu ResistancePlus GC* - der den Nachweis von Neisseria gonorrhoeae (GC) mit Markern für die Ciprofloxacin-Empfindlichkeit kombiniert - und ResistancePlus MG* - dem gleichzeitigen Nachweis von Mycoplasma genitalium und genetischen Markern für Azithromycin-Resistenz, umfasst das SpeeDx-Portfolio für die sexuelle Gesundheit PlexPCR VHS* - einen Multiplex-Test für das Herpes simplex-Virus (1 und 2), Varizella zoster und Treponema pallidum (Syphilis) und PlexPCR HSV-1&2, VZV.

SpeeDx erweitert außerdem sein Portfolio für Atemwegsinfektionen mit dem kürzlich eingeführten PlexPCR RespiVirus, einem umfassenden Multiplex-Panel für Tests auf Atemwegsviren, und dem in Kürze auf den Markt kommenden PlexPCR SARS-CoV-2-Test, einem Dual-Target-COVID-19-Assay für den sicheren Nachweis aller derzeit bekannten zirkulierenden Varianten. Eine Testlösung für bakterielle Infektionen der Atemwege wird ebenfalls noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

„Neogen Diagnostik freut sich, durch die Vertriebsvereinbarung mit SpeeDx allen Beteiligten in der türkischen Gesundheitskette - von Klinikern und Laborspezialisten bis hin zu Patienten - die Resistance Guided Therapy zugänglich zu machen. Dies ist absolut von medizinischem Wert und ergänzt den rationalen Einsatz von Antibiotika bei der Behandlung von Patienten. Die Lösungen von SpeeDx werden ein echtes Diagnosewerkzeug für Kliniker sein, wenn sie über die bestmöglichen Behandlungsoptionen für ihre Patienten entscheiden“, sagte Abdulmecit Arikan, Gründer von Neogen Diagnostik, in einer Erklärung.

*Erhältlich im Geltungsbereich des CE-Zeichens; nicht erhältlich in den USA.

Über SpeeDx Pty Ltd

SpeeDx wurde 2009 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Australien, eigenen Niederlassungen in London und den USA und Vertriebspartnern in Europa. SpeeDx hat sich auf molekulardiagnostische Lösungen spezialisiert, die über den einfachen Nachweis hinausgehen und umfassende Informationen für ein verbessertes Patientenmanagement bieten. Die innovative Technologie der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) hat zu marktführenden Multiplex-Detektions- und Priming-Strategien geführt. SpeeDx verfügt über ein Portfolio von CE-IVD-Kits für den Nachweis von Infektionserregern, sexuell übertragbaren Infektionen (STI) und antimikrobiellen Resistenzmarkern. Die ResistancePlus-Tests von SpeeDx ermöglichen die sogenannte Resistance Guided Therapy und verbessern die Ergebnisse für die Patienten, indem sie den behandelnden Ärzten die Möglichkeit geben, fundierte klinische Entscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen über SpeeDx finden Sie auf: http://plexpcr.com

Über Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti

Neogen Diagnostik ist ein medizinisches Unternehmen, das von Abdulmecit Arikan gegründet wurde, einem Molekularbiologen mit 18 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen bei einem führenden multinationalen Diagnostikunternehmen und mehr als 20 Jahren Konzernerfahrung. Neogen Diagnostik hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu fortschrittlichen Technologien für diagnostische Zwecke im Gesundheitswesen zu ermöglichen, in der Überzeugung, dass innovative Technologien mit wertorientierten Lösungen die bestehenden Hindernisse in der Molekulardiagnostik aus dem Weg räumen können.

