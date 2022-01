Spektakuläre #RAKNYE 2022 Feuerwerksshow gewinnt zwei GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel und fasziniert Tausende von Besuchern

Die Silvesterfeierlichkeiten in Ras Al Khaimah (#RAKNYE 2022) begrüßten Hunderttausende von Zuschauern aus der ganzen Welt und begeisterten alle mit einem noch nie dagewesenen Feuerwerk, das zwei GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel zerschmetterte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211231005083/de/

#RAKNYE 2022 Two GUINNESS WORLD RECORDS™ titles (Photo: AETOSWire)

Majestätisch erhebt sich das Feuerwerk aus dem Persischen Golf und bietet innovative pyrotechnische Darbietungen auf einer Fläche von über 4,7 Kilometern. Das 12-minütige Spektakel wurde speziell choreografiert, um die Freude des Wiedersehens mit sechs Themen zu epischer Orchestermusik widerzuspiegeln.

Ein Sprecher des Organisationskomitees sagte dazu: „#RAKNYE2022 ist unsere Hommage an die Führung und das Volk von Ras Al Khaimah und den Vereinigten Arabischen Emiraten, nicht nur zur Feier des 50. Jahrestages unserer Nation, sondern auch in Vorbereitung auf die nächsten 50 Jahre. Mit dieser Veranstaltung haben wir erneut den Ruf von Ras Al Khaimah als führendes Tourismusziel unterstrichen, das Besucher aus der ganzen Welt empfängt.“

Das Feuerwerk #RAKNYE 2020 wurde in einer Sequenz aus sechs Akten durchgeführt, die mit dem Countdown kurz vor Mitternacht begann. Das neue Jahr wurde mit einem spektakulären Lichterturm mit einer Höhe von 1.055,8 Metern eingeläutet und der nächste Akt war eine „Happy New Year“-Botschaft, die mit Feuerwerksdrohnen in den Himmel geschrieben wurde. Es folgte eine Hommage an die VAE, die von Orchestermusik unterstützt wurde und die Errungenschaften der Nation und ihrer Bevölkerung feierte. Es ging zum nächsten Akt über, als Hunderte von Drohnen das Logo der VAE zum 50. Jubiläum zeigten. Das Finale bestand aus zwei Teilen – einem mehrfarbigen Lichterspiel und einer supermassiven Weißfläche, die die Skyline beleuchtete.

Den ersten GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel für das „Highest Altitude Multirotor/Drone Fireworks Display“ gewann der 1.055,8 Meter hohe Feuerwerksturm, der höher ist als jeder Wolkenkratzer der Welt. Der zweite GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel war für die „Most Remote Operated Multirotors/Drones Launching Fireworks Simultaneously“, als 452 Drohnen gleichzeitig Feuerwerkskörper abfeuerten, um das „Happy New Year“-Visual am Himmel zu erzeugen.

Die Feier wurde unter Einhaltung aller Protokolle zur sozialen Distanzierung und anderer Sicherheitsrichtlinien mit Unterstützung der Nationalen Behörde für Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement und des Ministeriums für Gesundheit und Prävention organisiert. Besucher beobachteten die Feierlichkeiten von speziellen Aussichtsplattformen entlang der Insel Al Marjan und des Dorfes Al Hamra. Video-Link hier

* Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211231005083/de/

Nivine William

ASDA’A BCW | +971 4 450 7600

nivine.william@bcw-global.com



www.asdaa-bcw.com | www.arabyouthsurvey.com