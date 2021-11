Spezialchemiekonzern Clariant will stärker wachsen als der Markt

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant hat sich nach dem Verkauf des Pigmentgeschäfts neue Ziele gesetzt.

Die bis 2025 geltenden Vorgaben sehen ein über dem Marktwachstum liegendes jährliches Umsatzplus von vier bis sechs Prozent vor, wie das Unternehmen aus Muttenz bei Basel am Dienstag vor einer Investorenveranstaltung mitteilte. Dazu beitragen sollen auch ergänzende Akquisitionen. Clariant will vor allem in China seine Stellung ausbauen, in dem Land sollen 2025 rund 14 Prozent der Verkaufserlöse erzielt werden.

Beim Betriebsgewinn (Ebitda) peilt der Konzern eine Marge zwischen 19 und 21 Prozent an. Erreicht werden soll das auch dank eines Effizienzprogramms, das Einsparungen von 240 Millionen Franken vorsieht. Für das laufende Jahr hat Clariant eine Ebitda-Marge von 16 bis 17 Prozent in Aussicht gestellt. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von Katalysatoren für die chemische Produktion und die Kraftstoffverarbeitung bis hin zu Ingredienzien für Körperpflegeprodukte.