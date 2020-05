Spezialchemiekonzern Lanxess hält an Dividende für 2019 fest

KÖLN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess will trotz der Corona-Krise vorerst nicht an seinen Dividendenplänen rütteln. "Stand heute" stehe die geplante Ausschüttung von 95 Cent je Aktie für 2019, betonte Konzernchef Matthias Zachert am Mittwoch während einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Quartal. Ein neuer Termin für die ursprünglich auf den 13. Mai angesetzte Hauptversammlung soll bald bekanntgegeben werden. Die meisten Unternehmen hatten zuletzt ihre Aktionärstreffen wegen der Virus-Krise verschoben und führen diese online durch. Dadurch verzögern sich auch die Ausschüttungen an die Anteilseigner, die viele andere Unternehmen aber ohnehin schon zumindest gekürzt hatten./mis/jha/