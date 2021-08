Spiel und Spaß bei der LEG-Kinderolympiade in Laatzen

Fast so gut wie die „echten“ Olympischen Spiele war das, was das Wohnungsunternehmen LEG für seine Mieterinnen und Mieter in Laatzen bereithielt. Dieser Nachmittag stand ganz im Zeichen der Kinder-Olympiade. In vielen Wettkämpfen traten die Kinder gegeneinander an und konnten sich sportlich messen. Von Sackhüpfen, Tauziehen, Holzspiel Mölkky, XXL Vier-Gewinnt, Ringe werfen, Topf-Stelzenlauf, Holzmemory, XXL Mikado, Bobby-Car-Rennen und Leitergolf war alles dabei, was die kleinen Mieterinnen und Mieter der LEG in Bewegung brachte - ganz zur Freude der Eltern und Großeltern, welche die Spiele gespannt beobachteten.

„Die LEG richtet regelmäßig für ihre Mieter Veranstaltungen aus, die das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt stärken - und was schweißt mehr zusammen als ein fairer, sportlicher Wettkampf?!“, betonte Jens Ellermann, Leiter der Kundenbetreuung in der Niederlassung Westfalen. „Die Familien leben in unseren Häusern Tür an Tür und kennen sich zumeist gut. Ein schönes Fest wie dieses bringt die Menschen noch näher zusammen“, so Ellermann.

Die Veranstaltung wurde von der unabhängigen LEG NRW Mieter-Stiftung unterstützt, die unter anderem den interkulturellen Dialog, kulturelle Toleranz und die Völkerverständigung fördert. Ziel der Aktion war es, den Kindern im Quartier, trotz der für alle schwierigen Corona-Zeit, etwas Freude zu bereiten und Abwechslung in den Alltag zu bringen.

In Laatzen bewirtschaftet die LEG über 760 Wohnungen. Die LEG bietet im Rahmen seiner Maßnahmen zum Quartier- und Integrations-management das gesamte Jahr hindurch ein umfangreiches Ferien- und Freizeitprogramm für seine Mieterinnen und Mieter. Ob für Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren - bei allen Aktivitäten, welche die LEG organisiert, wachsen Nachbarschaften mehr zusammen. Im Angebot sind Mieterjubiläumsfeiern, Ausflüge, Grillfeste, Bastel- und Kochnachmittage, Hausaufgabenhilfe und vieles mehr.

