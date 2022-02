Spielend einfach Wachstum: tonies-Aktie glänzt mit vorläufigen Zahlen

Die tonies-Aktie besitzt einen soliden Wachstumsmarkt. Aber vor allem auch ein absolut solides Ökosystem. Die Boxen und die passenden gleichnamigen Figuren mit Liedern und Geschichten dürfen inzwischen kaum mehr in einem Kinderzimmer fehlen. Vielleicht ist das ja eine Wachstumsgeschichte nach deinem Geschmack.

Wie spielend einfach das Wachstum bei der tonies-Aktie derzeit ist, das lässt ein aktueller Einblick zu. Das Management hat sich nämlich nun in die Karten blicken lassen. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren zu den vergangenen Wachstumsraten und Zielen für das neue Jahr wissen sollten.

tonies-Aktie: Solide vorläufige Zahlen!

Fest steht jedenfalls: Die tonies-Aktie hat mit einem Umsatz in Höhe von 185 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2021 ein solides Wachstum verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem Wert von 135 Mio. Euro sehen wir ein solides Wachstum. Wobei das Management darauf verweist, dass inzwischen 19 % der Erlöse aus dem internationalen Raum kommen. Der US-Markt kam auf 20 Mio. Euro an Erlösen.

Die EBITDA-Marge soll wiederum aufgrund der COVID-19-Belastungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Ein Wert, der womöglich mittel- bis langfristig noch gesteigert werden sollte. Profitabilität ist schließlich früher oder später ein wichtiger Faktor.

Das Management der tonies-Aktie spricht für das laufende Geschäftsjahr 2022 von einem Umsatzziel von 250 Mio. Euro. Mit einem möglichen Zuwachs von erneut 35 % bliebe das Momentum beim Wachstum erhalten. Insbesondere die USA sollen mit Erlösen von 52 Mio. Euro zum operativen Erfolg stärker beitragen. Internationalisierung kann eine Basis für zukünftige Erfolge und Wachstumspfade sein.

Ein Kauf für Foolishe Investoren?

Die tonies-Aktie ist seit ihrem Börsengang wenig erfolgreich. Vermutlich auch durch die momentane Schwäche bei Wachstumsaktien liegt das Minus derzeit bei 38,8 %, was alles andere als wenig ist. Aber: Ökosystem, starke Marke und ein solides Wachstum sind weiterhin gegeben.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 300 Mio. Euro ist die Börsenbewertung vergleichsweise gering. Ja, nicht einmal ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2 steht für das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich zur Buche. Für das Jahr 2022 könnte sich der Wert auf ca. 1,2 verbilligen. Ohne Zweifel attraktiv. Wobei es einige Fragen gibt, die mich langfristig orientiert noch abhalten. Beispielsweise die Fragen: Bleiben die tonies bei den Kindern so beliebt oder sind es eher kurzfristige Effekte? Oder auch: Was kommt nach diesem beliebten Format?

Chance und Risiko könnten bei der tonies-Aktie daher gleichermaßen hoch sein. Das Wachstum ist jedenfalls im Moment intakt.

Der Artikel Spielend einfach Wachstum: tonies-Aktie glänzt mit vorläufigen Zahlen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images