Spielwarenbranche setzt auf Neuerungen in der Krise

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Mit neuen Verkaufswegen will die Spielwarenbranche aus der Corona-Krise kommen. Das ergab eine am Montag veröffentlichte repräsentative Umfrage der weltweit größten Spielwarenmesse in Nürnberg, an der sich rund 1800 Fachhändler aus 42 Ländern und mehr als 500 Unternehmen aus 48 Ländern beteiligt hatten. Viele Händler hatten nach der Erhebung in der Corona-Pandemie beispielsweise einen Lieferservice angeboten, Online-Shops eingerichtet und waren für ihre Kunden über die sozialen Netzwerke erreichbar. Mehr als ein Viertel der Händler und fast ein Drittel der Hersteller rechnet damit, den Umsatzeinbruch mit Hilfe der neuen Verkaufswege ausgleichen zu können. Fast die Hälfte geht davon aus, dass sich die Geschäfte erholen werden./igl/DP/jha