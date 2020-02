Spitzenbankerin Blessing steigt bei JPMorgan auf

London (Reuters) - Die US-Bank JPMorgan baut Insidern zufolge die obere Führungsebene im Investmentbanking um.

Spitzenbankerin Dorothee Blessing steigt in Zuge dessen zur Co-Chefin für das Geschäft in Europa, Afrika und dem Nahen Osten (EMEA) auf, wie mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Sie werde den Bereich zusammen mit Conor Hillery leiten. Bislang ist Blessing Deutschland-Chefin von JPMorgan und außerdem noch für die Länder Österreich, Schweiz, Irland, Israel und Skandinavien zuständig. Die 52-Jährige kam 2014 von Goldman Sachs zu JPMorgan. Sie ist verheiratet mit dem früheren Chef der Commerzbank, Martin Blessing.

Im Rahmen der Neustrukturierung von Managementposten ernannte JPMorgan Viswas Raghavan und James Casey zu den Leitern des globalen Investmentbankings, wie die Insider sagten. Darüber hinaus gäben einige Top-Manager künftig Führungsverantwortung ab und würden als sogenannte "Rainmaker" versuchen, große Aufträge von Kunden an Land zu ziehen. Mit diesen Maßnahmen will JPMorgan dem zunehmenden Wettbewerb in dem Geschäft begegnen.