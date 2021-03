SPLUNK - Das hat wirklich lange gedauert

Splunk Inc. - WKN: A1JV4H - ISIN: US8486371045 - Kurs: 142,935 $ (NASDAQ)

Wenn Kursentwicklung und Realität zu weit auseinanderdriften, folgt früher oder später immer der Knall. Sei es nach unten, wenn der Markt zu euphorisch war oder nach oben, wenn der Markt das Potenzial eines Unternehmens unterschätzt hat. In den vergangenen Wochen hat es im Tech-Sektor bei so manch einem Titel geknallt, im bärischen Kontext. Als Begründung wurden hier vorrangig die steigenden Zinsen angeführt. Losgelöst von diesem makroökonomischen View muss man aber auch auf unternehmensspezifischer Seite festhalten, dass der Kursanstieg im Nasdaq 100 in den vergangenen Monaten bis auf vielleicht wenige Einzelfälle nicht mehr fundamental untermauert war. Die Bewertungen sind immer weiter gestiegen, Umsatz und Gewinne dagegen nicht einmal im Ansatz so schnell. Und Wachstumsaktien mit KUVs von 30 oder noch mehr zu kaufen, muss man erst einmal wagen.

Wie ein solcher Knall im Falle eines Realtitätschecks aussehen kann, zeigte bereits vor der Branchenschwäche die Splunk-Aktie, bei der der Realitätscheck im Dezember 2020 einsetzte. Die beiden Analysen von meiner Seite können Sie hier noch einmal nachlesen:

Die Bullen wehrten sich lange Zeit, hatten schlussendlich aber das Nachsehen. Gedeckelt von den EMAs ging die Aktie in eine weitere Abwärtswelle über und arbeitete sämtliche Short-Ziele auf der Unterseite ab. Wir werfen zunächst einen Blick auf das übergeordnete Bild.

Splunk-Aktie (Monatchart)

Im Monatchart hat der Wert ähnlich wie im Coronacrash 2020 den EMA50 erreicht. Für eher mittel- bis langfristig orientierte Anleger ist dieses Niveau durchaus interessant. Bliebe es bei der Monatskerze März oder wird diese in den kommenden Tagen sogar noch etwas aufgehübscht, könnten Anleger eine erste Position wagen und diese unter dem Märztief absichern. Fällt Splunk dagegen auf neue Jahrestiefs, käme das Ausbruchslevel um 106,15 USD als Unterstützung ins Spiel.

Im Tageschart bildete sich am Freitag eine bullische Umkehrkerze aus, die heute stark gekauft wird. Die Splunk-Aktie zählt zu den Tagesgewinnern im Nasdaq 100. Die laufende Erholung könnte sich noch in Richtung 152,50 USD fortsetzen. Dort werden die Karten neu gemischt. Prallt der Wert erneut gen Süden ab, sind weitere Tiefs nicht auszuschließen. Unter 130,80 USD drohen Abgaben bis auf 107,90 USD.

Erst ein Anstieg über die Abwärtstrendlinie seit Herbst 2020 und den EMA200 bei derzeit gut 170 USD würde das mittelfristige Bild aufbessern.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,23 2,55 3,14 Ergebnis je Aktie in USD -5,68 -0,73 0,27 Gewinnwachstum - - KGV - - 484 KUV 10,4 9,1 7,4 PEG - neg. *e = erwartet

Splunk-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)