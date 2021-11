SPLUNK - Der CEO geht, die Verkäufer kommen

Mit der Splunk-Aktie hatte ich zuletzt kein glückliches Händchen. Im September schrieb ich noch "Nun muss aber etwas kommen". Wenig später wurde der Tech-Titel ausgestoppt, ehe er doch noch zumindest die Ziele bei 160,00 und 171,42 USD abholte. Heute wird die Aktie wiederum stark verkauft. Gleich zwei Meldungen kommen am Markt nicht gut an.

Vorrangig dürfte es der Abgang des CEOs Doug Merritt sein, der seit sechs Jahren an der Spitze des Unternehmens stand. Ihm wird Graham Smith als Interim-CEO mit sofortiger Wirkung nachfolgen. Während Merritts Tätigkeit stiegen die jährlich wiederkehrenden Umsätze von Splunk von gut 300 Mio. auf 3 Mrd. USD. Nun habe der Konzern eine Größe erreicht, für die eine spezielle Führungskraft vonnöten sei, die bereits in der Vergangenheit gezeigt habe, dass sie in der Lage ist, Mult-Milliarden-USD-Konzerne zu weiterem Wachstum zu verhelfen, heißt es in der heutigen Meldung.

Auch stellte Splunk vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vor. Demnach ist der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 19 % auf 660 Mio. USD gestiegen. Zum ersten Mal in der Geschichte erreichten bzw. überschritten die jährlich wiederkehrenden Umsätze im Cloudgeschäft die 1-Mrd.-USD-Marke. Die endgültigen Zahlen wird Splunk am 1. Dezember vorlegen.

Aus charttechnischer Sicht könnte die Aktie einen ersten Impuls seit Mai abgeschlossen haben. Die klassische Rücklaufzone liegt zwischen 136,83 und 132,11 USD. Dort können Anleger den Wert auf Bodenbildungstendenzen untersuchen.

Fazit: Splunk ist grundsätzlich ein interessantes Unternehmen. Vor dem Jahr 2024 sind aber operativ keine Gewinne zu erwarten. Fällt die Aktie unter den Unterstützungsbereich um 135 USD, könnten neue Jahrestiefs ein Thema werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,23 2,57 3,10 Ergebnis je Aktie in USD -0,55 -1,98 -1,06 Gewinnwachstum 260,00 % -46,46 % KGV -253 -70 -131 KUV 10,0 8,7 7,2 PEG neg. 2,8 *e = erwartet

Splunk-Aktie

