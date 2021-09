SPLUNK - Nun muss aber etwas kommen!

Im August wechselte ich bei der Aktie von Splunk, einem Spezialisten aus dem Bereich Big Data, analytisch von der Short- auf die Long-Seite. Das Teaserbild in Form einer Rakete war bewusst dynamisch gewählt. Doch passte die Kursentwicklung ganz klar bislang nicht zum Fahrplan. Die Aktie kommt seit Wochen nicht vom Fleck.

Die zuletzt gemeldeten Zahlen waren in Ordnung, lieferten aber auch keine neuen Impulse. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg verglichen zum Vorjahr um 23 % auf 606 Mio. USD. Der operative Verlust weitete sich aber deutlich aus von 239,5 auf 344,4 Mio. USD. Für das Gesamtjahr sieht das Management einen Umsatz zwischen 2,53 und 2,60 Mrd. USD. Der operative Cashflow soll rund 100 Mio. USD betragen.

Aus charttechnischer Sicht gibt es nun kein Zurück mehr für die Bullen. Die Aktie hat erneut das Ausbruchslevel bei 146,45 USD erreicht wie auch die beiden EMAs 50 und 200. Von dort aus löst sie sich in dieser Woche. Im heutigen Handel wird ein kurzfristiger Abwärtstrend bereits überschritten, die Aktie hängt aber noch unter der Hürde bei 152,50 USD fest. Gelingt der Befreiungsschlag in den kommenden Tagen, wäre das erste Ziel bei 160 USD anzusetzen. Im weiteren Verlauf kann die Aktie über 171,42 USD durchaus auch Kurse um 201 USD erreichen. Dort wartet ein großes Gap im Chart.

Enge Absicherungen sind nun bereits unter dem Wochentief möglich. Unter 140,00 USD wiederum wäre mit einem größeren Umweg in Richtung 130 USD zu rechnen.

Fazit: Die Muster bei der Splunk-Aktie bleiben bullisch, doch muss die Rakete nun auch endlich starten. Die Basis um 146,45 USD ist exzellent. Absicherungen bieten sich unter 144,90 oder 140,15 USD an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,23 2,57 3,10 Ergebnis je Aktie in USD -0,55 -1,98 -1,08 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 11,0 9,5 7,9 PEG neg. 3,1 *e = erwartet

Splunk-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)