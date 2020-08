SPORT: Bayern und Dortmund in der 1. Pokalrunde live im Free-TV

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fußball-Fans können in der 1. Runde des DFB-Pokals die Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund live im Free-TV sehen. Sport1 überträgt zum Auftakt des Pokal-Wochenendes am 11. September (20.45 Uhr) die Partie der Bayern beim Mittelrhein-Pokalsieger, der am kommenden Samstag zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Düren ermittelt wird.

Die ARD zeigt zum Abschluss am 14. September (20.45 Uhr) das BVB-Gastspiel beim Drittligisten MSV Duisburg. Die zeitgenauen Ansetzungen der verbleibenden 30 Erstrundenspiele erfolgen im Nachgang zum Finaltag der Amateure.

Sport1 hatte sich für diese Saison die Übertragungsrechte für vier Livespiele gesichert, die ARD darf neun Begegnungen übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt wie gewohnt alle 63 Pokalpartien live./edo/DP/mis