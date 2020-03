Sport-Streamingdienst DAZN expandiert weltweit

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sport-Streamingdienst DAZN expandiert weiter. Das Unternehmen will noch in diesem Jahr in mehr als 200 Ländern und Regionen verfügbar sein. Bisher ist DAZN in neun Ländern zu empfangen, darunter seit 2016 in Deutschland. Der kostenpflichtige Internetanbieter setzt bei seiner weltweiten Expansion nach eigenen Angaben vom Montag vor allem auf Boxen./mrs/DP/nas