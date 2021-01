Sport wird teurer - Preise für Fitness-Geräte steigen im Corona-Jahr

Berlin (Reuters) - Wer wegen der Virus-Pandemie Sport in den eigenen vier Wänden machen wollte, musste im vorigen Jahr teilweise spürbar tiefer in die Tasche greifen.

Denn die Hersteller von Fitnessgeräten erhöhten ihre Preise 2020 deutlich und profitierten damit vom Lockdown, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Gesamtjahr kletterten die Preise um 7,9 Prozent. Allein im Dezember kosteten Fitnessgeräte 13,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist - "und das trotz des zum 1. Juli 2020 gesunkenen Mehrwertsteuersatzes", wie die Statistiker betonten. Die gesamten Verbraucherpreise hingegen lagen Ende 2020 um 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Im Kampf gegen das Virus mussten Fitnessstudios im Frühjahr und seit November erneut schließen. "Bereits während des ersten bundesweiten Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 kletterten die Preise für Heimtrainer, Laufband und Co ungewöhnlich stark nach oben." In den Sommermonaten gingen die Preise demnach leicht zurück, lagen aber immer noch deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Zudem war die Nachfrage so groß, dass einige Geräte zeitweise kaum lieferbar waren.

Insgesamt gehörten Heimtrainer wie etwa Ergometer, Laufband, Crosstrainer oder Kraftbank bislang noch nicht zur Standardausstattung der privaten Haushalte in Deutschland. In rund 26 Prozent der privaten Haushalte stand dem Statistikamt zufolge Anfang 2020 mindestens eines dieser Heimtrainergeräte. "In Haushalten, die in ihrem Eigentum wohnten, waren die Geräte mit einem Anteil von 36 Prozent am häufigsten zu finden."