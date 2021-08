Sportartikelhersteller Under Armour wird erneut optimistischer

BALTIMORE (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Under Armour hebt seine Jahresziele wegen der anhaltend starken Nachfrage nach bequemer Kleidung erneut an. Demnach soll das bereinigte Ergebnis je Aktie 2021 zwischen 0,50 bis 0,52 US-Dollar liegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Baltimore mitteilte. Bisher hatte das Management noch 0,28 bis 0,30 US-Dollar je Aktie auf dem Zettel. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, waren von der Höhe aber dennoch überrascht. Damit erhöht der Konkurrent von Adidas und Nike bereits das zweite Mal in diesem Jahr seine Prognose.

Die Aktie von Under Armour machte vorbörslich einen Sprung um mehr als 7 Prozent nach oben. Den Umsatz konnte der US-Konzern im zweiten Quartal nach dem corona-bedingten schwachen Vorjahresquartal auf 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,18 Mrd Euro) nahezu verdoppeln. Auch hier hatten Analysten mit weniger gerechnet. Unter dem Strich blieben gut 59 Millionen Dollar hängen, nachdem vor einem Jahr noch ein dickes Minus angefallen war./knd/tav/mis