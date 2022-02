Spotify-Aktie schockt mit Zahlen: Es gibt auch Highlights!

Die Spotify-Aktie schockt ebenfalls mit frischen Zahlen. Wie viele andere Tech-Aktien geben auch die Anteilsscheine des Musik-Streaming-Portals signifikant nach. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt das Minus bei ca. 8,1 %. Mal sehen, was der Handelstag hier noch bringt.

Allerdings finde ich: Die Quartalszahlen sind in Summe gar nicht sooo verkehrt. Zumindest erkennen wir, dass es weitere Schritte in die richtige Richtung gibt. Riskieren wir daher einen Blick auf den besagten Bericht. Und auch auf die Highlights, die vielleicht ein wenig schwieriger zu entdecken sind.

Spotify-Aktie: Basics, Zahlen … und Highlights?!

Grundsätzlich ist das Wachstum der Spotify-Aktie mengenmäßig okay, wobei die Qualität ein wenig nachgelassen hat. Insbesondere der operative Verlust von 7 Mio. Euro dürfte den Investoren nicht geschmeckt haben. Im Vorquartal lag der Wert schließlich bereits bei positiven 75 Mio. Euro. Aber kommen wir zu anderen, vielleicht stärkeren Zahlen.

Der freie Cashflow des Streaming-Unternehmens ist mit 103 Mio. Euro weiterhin positiv. Zudem kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 24 % auf 2,68 Mrd. Euro. Auch im Quartalsvergleich ist das ein Plus in Höhe von 8 % gewesen, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Einziger Wermutstropfen hier: Das Management sieht für das erste Quartal lediglich 2,6 Mrd. Euro an Umsatz, wobei es teilweise Wechselkurseffekte gibt, die für den Rückgang im Quartalsvergleich verantwortlich sein sollen.

Aber bei der Spotify-Aktie gibt es positive Kennzahlen rund um die Nutzerentwicklung. Zunächst einmal, dass die Anzahl der Gesamtnutzer mit 406 Mio. um 18 % im Jahresvergleich gewachsen ist. 180 Mio. Premium-Nutzer entsprechen dabei 16 % mehr als ein Jahr zuvor. Wobei dieser Wert erneut schwächer gewachsen ist als die Gesamtzahl. Mit 2,29 Mrd. Euro nimmt diese Nutzergruppe zudem noch den Großteil der Erlöse sein.

Aber das wirkliche Highlight ist für mich das Umsatzwachstum bei den werbefinanzierten Nutzern. Mit einem Zuwachs von 40 % im Jahresvergleich auf 394 Mio. Euro erkennen wir, dass das Management der Spotify-Aktie Fortschritte macht, auch diesen Nutzerkreis zu monetarisieren. Der Spread ist zwar weiterhin groß. Gerade diese Lücke bietet langfristig orientiert jedoch eine Menge Potenzial.

Ein bisschen Abverkauf? Ja, verständlich …

Wenn wir daher auf die Prognose für das erste Quartal und das Nettoergebnis und vielleicht auch das Nutzerwachstum im ersten Quartal auf voraussichtlich 418 Mio. in den Fokus rücken, so müssen wir sagen: Ja, es gibt Gründe, die den Abverkauf rechtfertigen. Aber, hey: Vergessen wir die Fortschritte nicht.

Das Management der Spotify-Aktie ist dabei, die werbefinanzierten Nutzer stärker zu monetarisieren. Außerdem bleibt der Cashflow positiv und eine Menge Potenzial ist immer noch gegeben. Für ein Unternehmen, das im letzten Jahr 9,66 Mrd. Euro Umsatz generiert hat, ist die Wachstumslage für mich im Rahmen. Es könnte besser sein … aber auch schlechter.

