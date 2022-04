Spotify gewinnt neue Hörer und setzt mehr um

(Reuters) - Der weltgrößte Musikstreaming-Anbieter Spotify hat zum Jahresstart neue Nutzer gewonnen und mehr erwirtschaftet.

Die Erlöse hätten im ersten Quartal um fast ein Viertel auf 2,66 Milliarden Euro zugelegt, teilte das schwedische Unternehmen am Mittwoch mit. Das lag über den Erwartungen von Analysten. Vor allem im Werbegeschäft lief es rund. Vorbörslich stieg die Aktie rund fünf Prozent.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer kletterte um 19 Prozent auf 422 Millionen weltweit - davon sind inzwischen 182 Millionen zahlende Premiumkunden, die auch den größten Teil zum Umsatz beitragen. Im laufenden Quartal will Spotify die Zahl der Nutzer auf 428 Millionen steigern - auch nach der Schließung der russischen Aktivitäten.

Spotify investiert seit einiger Zeit Milliarden in Podcasts und wächst in diesem Bereich stark. Trotz massiver Kritik hält Firmenchef Daniel Ek nach dessen rassistischen Äußerungen am beliebten US-amerikanischen Podcaster Joe Rogan fest.